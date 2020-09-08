Неизвестный сообщил о минировании фирмы в Чашникском районе и требовал выкуп
8 сентября одна из фирм, зарегистрированных в Чашникском районе, по электронной почте получила сообщение о минировании ее офиса с требованием выкупа.
Администрация частного торгового предприятия, находящегося в деревне Закурье, сообщила о письме в милицию. Неизвестный требовал от руководства фирмы выплаты определннй суммы денег.
В деревню направили следственно-оперативную группу Чашникского РОВД, специалистов саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530, спасателей и медиков. Территорию предприятия оцепила милиция.
Саперы проверили здания и прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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