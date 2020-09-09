КГК проведет «горячую линию» по проблемам пассажирских перевозок в Витебской области

ННВ • 09/9/20 21:46 • Эканоміка

15-16 сентября Комитет государственного контроля Витебской области проведет «горячую линию» с жителями региона, посвященную проблемам в сфере регулярных перевозок пассажиров.



Дело в том, что в 2019 году благодаря контрольным мероприятиям КГК в Оршанском районе были установлены недостатки при организации регулярных пассажирских перевозок: низкая окупаемость затрат транспортных организаций, невысокие темпы обновления парка подвижного состава, отсутствие взаимодействия с коммунальным предприятием «Оператор перевозок», выполняющего функции по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении и ряд других.

Кроме того контролеры отмечают неэффективную работу по привлечению перевозчиков частной формы собственности к выполнению перевозок пассажиров на социальных маршрутах с низким пассажиропотоком, а также недобросовестную конкуренцию, что негативно влияет на финансовые результаты государственных перевозчиков.

Итоги этих контрольных мероприятий были рассмотрены на коллегии областного Комитета государственного контроля, по результатам которой были даны поручения по исправлению сложившейся ситуации.

Сейчас КГК анализирует эффективность принятых государственными органами и транспортными предприятиями мер по организации в Витебской области автомобильных пассажирских перевозок, а также улучшению качества оказываемых услуг по перевозке пассажиров.

В связи с этим жителям области, а также субъектам самим перевозчикам предлагается высказать мнение о качестве услуг по перевозке пассажиров, оказываемых государственными предприятиями и организациями негосударственной формы собственности; степени прозрачности пассажирских перевозок, наличии фактов недобросовестной конкуренции, иных нарушений законодательства в данной сфере; достаточности на маршрутах подвижного состава, в том числе принадлежащего частным перевозчикам; целесообразности оптимизации маршрутной сети (введение новых, изменение или сокращение существующих маршрутов, корректировка расписания движения); несовершенстве законодательства, регламентирующего автомобильные пассажирские перевозки; иных проблемных вопросах в этой сфере, сообщает пресс-служба КГК.

Предложения можно направлять до 25 сентября по электронной почте: kgkvitebsk@mail.belpak.by с пометкой «Предложение, транспорт». Однако, как отмечается в сообщении, эти предложения не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Собственно «горячая линия» будет проводиться 15 и 16 сентября, на нее можно будет обратиться с проблемными вопросами в сфере регулярных перевозок пассажиров и предложениями о повышении качества данных услуг. Обращения буду приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 376148, 8 (0212) 375041.