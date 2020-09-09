Умерла вторая женщина, пострадавшая на пожаре в девятиэтажке на Гагарина

Зоя Машэка • 09/9/20 14:56 • Здарэнні

8 сентября в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая вовремя пожара в оме №35 корпус 2 на улице Гагарина в Витебске.



Пожар в одной из квартир на девятом этаже произошел вечером 1 сентября. Пожарные эвакуировали с нижнего этажа четырех человек, а из горевшей квартиры вынесли 62-летнюю хозяйку и ее 51-летнюю соседку.

Спасенные женщины были без сознания. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу.

Хозяйка квартиры от полученных ожогов умерла 5 сентября, утром 8 сентября скончалась и ее соседка, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.