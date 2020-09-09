В Поставском районе «Passat» въехал в дерево, водитель получил травмы

• 09/9/20 22:02 • Здарэнні

Вечером 9 сентября в результате столкновения с деревом в Поставском районе был травмирован 31-летний автомобилист.
В Поставском районе «Passat» въехал в дерево, водитель получил травмы. Фото ГАИ

Около 19:00 на автодороге «Вереньки-Ботвиновичи» Поставского района водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП он получил травмы. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен домой, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту происшествия проводится проверка.

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