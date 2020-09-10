Известного витебского прожектера Владимира Мунякина подозревают в мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы

Сяржук Серабро • 10/9/20 15:31 • Эканоміка

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают одного из витебских прожектеров — Владимира Мунякина. ГУБОПИК утверждает, что он выманил у людей не менее 100 000 рублей.



Господин Мунякин известен в определенных кругах Витебска, в первую очередь — в IT-сообществе, как автор ряда масштабных, но нереализованных проектов. Несколько раз он попадал и на страницы «ННВ»: в 2012 году презентовал проект «Интернет 2» предназначенного для замены существующей глобальной сети и некий «Локатор-Невигатор», предназначенный для обнаружения автомобилей, а в 2013 — выступил с идеей создания на месте парка Тысячелетия киностудию с 76 элитными коттеджами для жилья, парком с фонтанами и двумя съемочными павильонами, мастерскими и административным корпусом — «Европейский Холливуд».

Был и ряд других не менее амбициозных проектов, например, «Социальная безопасность», который подразумевал создание чего-то вроде инвестиционного фонда из денег населения, который должен был инвестировать средства в развитие малых предприятий и выплачивать дивиденды вкладчикам. Впрочем, было мнение о том, что это банальная финансовая пирамида, с чем автор проекта кардинально не согласен.

Сейчас милиция утверждает, что 62-летний Владимир Мунякин подозревается в крупном мошенничестве. Якобы сотрудники 7-го управления по Витебской области ГУБОПИК МВД установили, что, ранее уже судимый за мошенничество витеблянин, в результате различных махинаций и темных схем выманил у потерпевших более 100 000 рублей.

После этого Мунякин перестал выходить на связь, а вскоре покинул Беларусь. Обманутые партнеры по бизнесу обратились за помощью в милицию. К правоохранителям уже поступило 20 заявлений от граждан со всей страны, говорится в распространенном сообщении МВД. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь (Мошенничество).

В противоречие сообщению милиции о том, что Мунякин не выходит на связь, «ННВ» удалось поговорить с ним, связавшись через Telegram по одному из телефонов, указанных в его профилях в соцсетях.

Владимир Мунякин подтвердил нашему изданию, что он действительно сейчас находится в России на своей малой родине в Воронежской области, куда уехал накануне закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Однако, по его словам, 31 августа он побывал в Витебске и получил письма из органов внутренних дел Витебска и Могилева, где сообщалось, что по результатам проверок в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в его отношении отказано.

— Кроме того, в сообщении милиции содержится недостоверная информация, порочащая мои честь и достоинство, так как никакой судимости за мошенничество у меня нет, — заявил в разговоре с нашим корреспондентом господин Мунякин.

Отметим также, что в пресс-релизе милиции говорится о политической активности Владимира Мунякина, на которую обратили внимание органы правопорядка во время последних выборов. Якобы он собирал средства для своей избирательной кампании, хотя знал, что баллотироваться на пост президента не сможет, так как родился не на территории Беларуси.

«ННВ» связались с официальным представителем Следственного комитета, чтобы уточнить — возбуждено ли в отношении Владимира Мунякина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Там подтвердили, что 8 сентября текущего года Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины по части 4 статьи 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь.