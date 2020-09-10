Комбайн сгорел на поле в Городокском районе, подозревают короткое замыкание проводки
Пожар кормоуборочного комбайна КВК-800 «Полесье FS80» в Городокском районе произошел утром 9 сентября.
В 8:53 пожарные получили сообщение из КУСХП имени Свердлова о том, что во время уборки кукурузы в поле у деревни Аскерино Городокского района загорелся кормоуборочный комбайн.
53-летний механизатор заметил, что его комбайн горит во время движения. Он и другие работники сельхозпредприятия пытались потушить технику при помощи огнетушителя ОП-10.
Погасить пламя удалось приехавшим пожарным, огнем в комбайне были повреждены моторный отсек, задние колеса и кабина. Люди во время пожара не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.
По предварительной версии, причиной загорания могло стать короткое замыкание проводки.
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