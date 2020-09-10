В Новополоцке 75-летний водитель «подставился» под маршрутку
10 сентября на Молодежной улице в Новополоцке произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.
Около 10:00, выезжая со двора неподалеку от дома №55, 75-летний водитель легковушки «Volkswagen Golf» не уступил дорогу микроавтобусу «Ford Transit».
В результате аварии водитель «Volkswagen» получил травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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