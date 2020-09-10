В Новополоцке 75-летний водитель «подставился» под маршрутку

Іван Дзедушкін • 10/9/20 16:07 • Здарэнні

10 сентября на Молодежной улице в Новополоцке произошло столкновение маршрутного такси и легкового автомобиля.



Около 10:00, выезжая со двора неподалеку от дома №55, 75-летний водитель легковушки «Volkswagen Golf» не уступил дорогу микроавтобусу «Ford Transit».

В результате аварии водитель «Volkswagen» получил травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.