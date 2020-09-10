Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из домов Бешенковичей, пострадал человек

Іван Дзедушкін • 10/9/20 22:54 • Здарэнні

10 сентября в одной из квартир многоэтажного дома в Бешенковичах произошел взрыв газовоздушной смеси.



В результате взрыва в квартире выбило окно. По предварительным данным следствия 56-летний владелец квартиры включил газ и закурил в санузле, после чего и произошла вспышка газовоздушной смеси. Мужчина госпитализирован. Дома он был один, других пострадавших нет.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, назначила судебно-медицинскую экспертизу, опросила соседей и сожительницу пострадавшего.

По данному факту следователи проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.