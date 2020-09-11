На изготовление новых «корочек» Витебский облисполком потратит 3000 рублей

• 11/9/20 16:01 • Эканоміка

Витебский облисполком заказал изготовление новых удостоверений и вкладышей к ним, это обойдется бюджету в 3000 рублей.
Служебное удостоверение

Услуги по изготовлению 300 «корочек» закупаются из одного источника, они будут изготовлены из бумвинила коричневого цвета с золотым тиснением, которым на удостоверение нанесут герб и надпись «Витебский областной исполнительный комитет».

Изготовить новые удостоверения для чиновников должны до 10 октября. Оплачиваются эти работы из бюджетных средств.

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 