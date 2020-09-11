На изготовление новых «корочек» Витебский облисполком потратит 3000 рублей
Витебский облисполком заказал изготовление новых удостоверений и вкладышей к ним, это обойдется бюджету в 3000 рублей.
Услуги по изготовлению 300 «корочек» закупаются из одного источника, они будут изготовлены из бумвинила коричневого цвета с золотым тиснением, которым на удостоверение нанесут герб и надпись «Витебский областной исполнительный комитет».
Изготовить новые удостоверения для чиновников должны до 10 октября. Оплачиваются эти работы из бюджетных средств.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: