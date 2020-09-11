В Полоцке «Land Rover» сбил 73-летнюю пенсионерку на переходе
Вечером 11 сентября в Полоцке на пешеходном переходе сбили 73-летнюю пенсионерку, она в больнице.
Около 17:00 36-летний водитель автомобиля «Land Rover» совершил наезд на пожилую женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пенсионерка получила травмы и ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: