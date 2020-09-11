В Полоцке «Land Rover» сбил 73-летнюю пенсионерку на переходе

Сяржук Серабро • 11/9/20 22:41 • Здарэнні

Вечером 11 сентября в Полоцке на пешеходном переходе сбили 73-летнюю пенсионерку, она в больнице.



Около 17:00 36-летний водитель автомобиля «Land Rover» совершил наезд на пожилую женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.