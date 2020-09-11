В Витебске столкнулись маршрутка и такси, пострадал таксист

• 11/9/20 23:26 • Здарэнні

ДТП с участием маршрутки и такси произошел вечером 11 сентября в Витебске.

Около 21:00на перекрестке Московского проспекта и Старобабиничского тракта маршрутное такси, под управлением водителя 43-летенго водителя, ехавшее в сторону микрорайона Билево, столкнулось с такси, под управлением 21-летниего водителя, которое поворачивало на Старобабиничский тракт.

В результате столкновения пострадал таксист, его пришлось госпитализировать. Водитель и пассажиры маршрутки за медицинской помощью не обращались. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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