Восстанавливающий усадьбу знаменитого ботаника меценат отсидел 3 суток, а капитан известной витебской команды «Что? Где? Когда?» получил штраф

Сяржук Серабро • 11/9/20 15:15 • Палітыка

Максим Жуков, восстанавливающий усадьбу знаменитого ботаника Адамова, отсидел несколько суток, а капитана известной витебской команды спортивного «Что? Где? Когда?» Сергея Януковича оштрафовали. За что витебские власти развернули репрессии против творческих людей?



7 сентября Жукову позвонили из милиции и пригласили «на беседу» в опорный пункт правопорядка в доме №70 на улице Ленина. Когда витеблянин попросил прислать повестку, за ним приехали домой и отвезли прямиком в изолятор временного содержания.

За последний месяц в это «гостеприимном» месте успело побывать несколько сот горожан с активной гражданской позицией, а под его стены приходили тысячи во время мирных маршей. На этот раз Максима Жукова продержали в ИВС до 10 сентября, когда состоялся суд.

В результате судья Илья Белоусов признал его виновным в участие в несанкционированном шествии, которое прошло 16 августа (Sic!) и на основании статьи 23.34 КоАП и приговорил 3 стукам административного ареста, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Поскольку Жуков уже отсидел трое суток в ИВС, в зале суда его освободили. Отметим, что витеблянина первый раз задержали еще 9 августа и приговорили тогда к 15 суткам. Правда, 14 августа он был освобожден, как и большинство задержанных в первые дни после выборов.

Капитан витебской команды «Штандарт» по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», неоднократно занимавшей призовые места в различных международных турнирах, Сергей Янукович подвергся преследованию только из-за желания отозвать депутата, избранного по его округу.

Януковича задержали 1 сентября во время сбора подписей, необходимых для проведения собрания избирателей с депутатами. Это произошло возле Витебского государственного университета.

После этого Януковича доставили в РОВД и составили протокол о якобы имевшем место нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Суд над Сергеем Януковичем длился два дня, сегодня, 11 сентября, судья Наталья Кораблина все же признала его виновным и на основании статьи 23.34 КоАП оштрафовала на 54 рубля.

К сожалению, репрессии властей в отношении горожан не ограничены лишь этими двумя приведенными нами случаями. Так, вместе с Януковичем были осуждены Тимофей Журкевич, который также собирал подписи для собрания с депутатами, и Юлия Наумова, которая просто находилась рядом. А во время мирного шествия 6 сентября были задержаны более 10 человек, все они были наказаны штрафами или арестом. Списки репрессированных уточняются на сайте «Віцебская вясна».