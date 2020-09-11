Завтра в Витебске проведут ярмарку
Городская ярмарка пройдет в Витебске 12 сентября, в субботу.
Торговые ряды осенней ярмарки развернутся на улице Ленина на участке от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора». Работать торговля будет с 9:00 до 14:00 часов.
Покупателям обещают плодоовощную продукцию, продовольственные и непродовольственные товары, саженцы. В этот же день ярмарочные мероприятия пройдут на площади Пролетарской, пишет сайт горисполкома.
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