Завтра в Витебске проведут ярмарку

ННВ • 11/9/20 22:19 • Падзеі

Городская ярмарка пройдет в Витебске 12 сентября, в субботу.



Торговые ряды осенней ярмарки развернутся на улице Ленина на участке от остановки «Ратуша» до кафе «Аврора». Работать торговля будет с 9:00 до 14:00 часов.

Покупателям обещают плодоовощную продукцию, продовольственные и непродовольственные товары, саженцы. В этот же день ярмарочные мероприятия пройдут на площади Пролетарской, пишет сайт горисполкома.