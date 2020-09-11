Жителя Витебска оштрафовали за оскорбление… фотографии милиционера. Он заплатит 540 рублей

Іван Дзедушкін • 11/9/20 15:39 • Здарэнні

Написавшего ругательный комментарий под фото милиционера витеблянина признали виновным в оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий.



Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, мужчина разместил в «Одноклассниках» комментарий из двух слов, содержащий оскорбительные высказывания под фотоизображением сотрудника местного РОВД, опубликованном на странице жителя Дубровно.

Поиском комментатора занялось управление по Витебской области ГУСБ МВД. Суд Октябрьского района оштрафовал его на 540 рублей за правонарушение, предусмотренное статьей 23.5 КоАП — «Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий».