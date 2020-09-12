Грибники теряются в лесах Витебщины каждый день

Ігар Арцюх • 12/9/20 10:56 • Здарэнні

11 сентября в Россонском районе в лесу искали пару заблудившихся пенсионеров, а Оршанском районе потерялась одна женщина.



Сообщение о пропавших в лесном массиве возле деревни Волотовки Россонского района 71-летней женщине и 63-летнем мужчине спасатели получили в 16:19. Искали их сотрудники МЧС и МВД. В 17:35 спасатели обнаружили пропавших, в медицинской помощи они не нуждались.

В тот же день в 14:20 в лесу у деревни Клюковка Оршанского района заблудилась 60-летняя женщина. Ее тоже искали больше часа, в поисковых работах участвовали милиционеры и спасатели, сообщается пресс-службой МЧС.

Днем ранее грибники заблудились в Витебском, Сенненском и Лиозненском районах. Двух нашли в тот же день, а вот 73-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу у деревни Барсеево Лиозненского района сразу найти не смогли, хотя кроме милиции и спасателей поиск ведут и местные жители.