В Витебске грузовик задел кроссовер, а тот врезалась в фонарный столб

ННВ • 12/9/20 21:47 • Здарэнні

12 сентября в Витебске в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем, последний вылетел на газон и сбил фонарный столб.



Около 19:00 в районе дома №98 на Ленинградской улице при перестроении в крайнюю правую полосу движения 37-летний водитель автомобиля «DAF» не заметил попутный автомобиль «Toyota RAV4» и совершил с ним столкновение.

От удара кроссовер, которым управлял 36-летний водитель, выехал за пределы проезжей части и врезался в световую опору. В нем находилось два пассажира, в том числе и 11-летняя девочка. Все были пристегнуты ремнями безопасности. Участников происшествия осмотрели врачи, в госпитализации никто не нуждается. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.