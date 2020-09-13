Онлайн с Марша героев в Витебске. Что происходит на 36-й день протестов?

Сяржук Серабро • 13/9/20 14:27 • Палітыка

13 сентября в Витебске анонсирована очередная акция протеста против фальсификации выборов — Марш героев. Сколько соберется людей, как будет вести себя милиция, по каким улицам пройдут манифестанты — постараемся сообщать вам об этом прямо с места событий.



14:20 Несколько десятков человек собрались у Ледового дворца и двинулись по Строителй к улице Чкалова.

14:33 Колонна протестующих подходит к ТЦ «Омега».

14:45 Колонна демонстрантов выросла и направляется к проспекту Черняховского.

15:00 На перекрёстке с проспектом Черняховского людей встречает милая.

15:05 Стычка с милицией на перкрестке, избили и захватили одного демонстранта. Милиция распыляла слезоточивый газ. Манифестанты прошли два кордона.

15:13 Люди движутся по проспекту черняховского сторону площади Победы.

15:37 Колонны демонстрантов дворами выходят на улицу Чкалова.

15:50 Колонны демонстрантов движется по московскому проспекту в сторону смоленской улицы.

16:09 Демонстранты пересекли смоленскую улицу и движется дальше по московскому проспекту.

16:27 Люди переходят на Старобабиничевский тракт. Машины им сигналят.

16:50 Колонна демострантов вышла на проспект Строителей.

16:55 Люди возвращаются к Ледовому дворцу, откуда началось шествие.

17:00 Демостранты сделали совместное фото на ступенях Ледового дворца и начали расходиться. Марш Героев в Витебске закончился, в нем принимало участие несколько сот человек.