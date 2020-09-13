Онлайн с Марша героев в Витебске. Что происходит на 36-й день протестов?
13 сентября в Витебске анонсирована очередная акция протеста против фальсификации выборов — Марш героев. Сколько соберется людей, как будет вести себя милиция, по каким улицам пройдут манифестанты — постараемся сообщать вам об этом прямо с места событий.
14:20 Несколько десятков человек собрались у Ледового дворца и двинулись по Строителй к улице Чкалова.
14:33 Колонна протестующих подходит к ТЦ «Омега».
14:45 Колонна демонстрантов выросла и направляется к проспекту Черняховского.
15:00 На перекрёстке с проспектом Черняховского людей встречает милая.
15:05 Стычка с милицией на перкрестке, избили и захватили одного демонстранта. Милиция распыляла слезоточивый газ. Манифестанты прошли два кордона.
15:13 Люди движутся по проспекту черняховского сторону площади Победы.
15:37 Колонны демонстрантов дворами выходят на улицу Чкалова.
15:50 Колонны демонстрантов движется по московскому проспекту в сторону смоленской улицы.
16:09 Демонстранты пересекли смоленскую улицу и движется дальше по московскому проспекту.
16:27 Люди переходят на Старобабиничевский тракт. Машины им сигналят.
16:50 Колонна демострантов вышла на проспект Строителей.
16:55 Люди возвращаются к Ледовому дворцу, откуда началось шествие.
17:00 Демостранты сделали совместное фото на ступенях Ледового дворца и начали расходиться. Марш Героев в Витебске закончился, в нем принимало участие несколько сот человек.
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