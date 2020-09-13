Силовики пытались остановить марш протеста в Витебске: милиция применяла газ, а манифестанты — воду. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 13/9/20 23:42 • Палітыка

Как витебляне прошли Маршем героев через милицейские кордоны и сделали селфи двух сотен человек с бело-красно-белыми флагами на фоне Ледового дворца.



В воскресенье, 13 сентября, наверное, впервые за историю многодневных протестов, жители Витебска решили собраться у Ледового дворца и начать мирное шествие оттуда. В 14:00 здесь было максимум пару десятков человек, к которым подходили милиционеры с громкоговорителями и о чем-то предупреждали.

Примерно в 14:30 эта небольшая кучка людей снялась с места и двинулась по тротуарам проспекта Строителей. Как уже не раз бывало, в движении колонна начала моментально расти, и вскоре в ней уже шло более ста человек.

Скандируя лозунги и соблюдая правила уличного движения люди мирно и без каких-либо эксцессов дошли до проспекта Черняховского. Здесь колонну, численность которой на этот момент уже достигала две-три сотни, решила остановить милиция.

Милицейские кордоны закрыли переход через проспект Строителей и тротуар на проспекте Черняховского рядом со стадионом. Однако жидкая цепочка силовиков была продавлена массой манифестантов, а когда те попытались задерживать участников шествия, произошла жесткая стычка.

Когда одного из мужчин стали «ломать» милиционеры и скрывать с его плеч национальный бело-красно-белый флаг, кто-то облил эту свалку водой. Против не желавшего сдаваться мужчины силовики применили слезоточивый газ, а когда он упал и продолжал бороться в партере — били резиновыми палками и даже применили печально известный после гибели Джорджа Флойда полицейский прием с надавливанием коленом на шею задерживаемого.

В результате, не смотря на возмущение окружающих, этот мужчина была задержан милицией. Остальные демонстранты в это время смогли протий мимо милицейских кордонов и продолжить путь. В дальнейшем в этот день и манифестанты, и милиция старались избегать контактов друг с другом.

Для этого колонна свернула с проспекта Черняховского и дворами вышла на улицу Чкалова. С нее марширующие перешли на Московский проспект и направились по нему в восточном направлении.

Во время марша по Московскому проспекту шествие достигло своего максимума, когда в колонне шло 300-400 человек. Перейдя Смоленскую улицу, манифестанты дошли до корпусов технологического университета, перешли на другую сторону проспекта и по Новоршанской улице двинулись к проспекту Строителей.

Когда колонна двигалась мимо магазина «Веста» на Новооршанской улице, демонстранты почему-то вызвали раздражение у торговок со стихийного мини-рынка. Некоторые не только поносили проходящих матерными словами, но и показывали неприличные жесты руками и даже ногами.

Выйдя на проспект Строителей манифестанты вернулись к начальной точке своего маршрута — Ледовому дворцу. Сюда дошли примерно 250 человек, как минимум 210 из них сделали коллективное селфи на ступенях одного из символов эпохи правления Лукашенко.

По заявлениям милиции, в воскресенье в Витебской области за участие в массовых мероприятиях задержали 14 человек: 7 протестующих схватили в Витебске, 5 — в Новополоцке, 2 — в Полоцке.