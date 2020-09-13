В Витебске реконструируют бульвар на улице Кирова. Появилась арка.Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 13/9/20 12:45 • Грамадства

Бульвар на улице Кирова - один из объектов, которые в Витебске хотят сдать в обновленном виде к областным "Дажынкам". Предварительно уже назначина дата, когда пройдет этот фестиваль, - 26 сентября.

Реконструкцией бульвара занимаются рабочие предприятия "ПлиссаСтрой".

В сквере демонтировали старую тротуарную плитку, ограждения и скамейки. Взамен кладут новое покрытие, устанавливают бордюры, обновляют газоны. Уже поставили фонари.

На аллее также появятся цветники, малые архитектурные формы, скамейки. Поставят скульптуру, посвященную влюбленным.

Со стороны железнодорожного вокзала ставят входную арку. На ней будет изображен орден Трудового Красного Знамени и фрагмент указа о награждении им Витебска.