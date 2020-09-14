В Витебске должно появиться больше контейнеров для раздельного сбора мусора

ННВ • 14/9/20 17:38 • Экалогія

Лишь треть контейнеров для бытовых отходов в многоквартирной застройке Витебска предназначены для сортированного мусора. Как власти города будут улучшать эту ситуацию?



Сейчас в таких микрорайонах установлено 5500 контейнеров для смешанных бытовых отходов и только 1940 контейнеров для раздельного сбора мусора. Коммунальные службы признают, что потребность в них гораздо большая, поэтому в следующем году планируется закупка новых, пишет сайт горисполкома.

Кроме того контейнерами для раздельной сборки мусора собираются обеспечить и частный сектор. В Витебске насчитывается 17 000 домовладений индивидуальной жилой застройки. Пока за прошлый год на безвозмездной основе во временное пользование жителям 1093 частных домов были предоставлены контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов и вторичных материальных ресурсов — по два 120-литровых (вероятно, для стекла и пластика — ред.).

В этом году планируется выделить по два контейнера для 8200 частных домовладений. Например, только за август в безвозмездное пользование было передано около 2000 таких контейнеров.

Еще у 7000 частных домов контейнеры должны установить в следующем году. Таким образом, городская индивидуальная жилая застройка раздельным сбором мусора будет охвачена на 100 процентов.

После этого Спецавтобаза начнет установку бесплатных контейнеров для сортировки мусора в Витебском районе.