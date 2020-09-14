В Витебске на проспекте Фрунзе сбили неизвестного пешехода, милиция ищет очевидцев
Вечером 13 сентября у общежития ВГУ на проспекте Фрунзе сбили парня, молодой человек в больнице, его личность неизвестна.
По предварительной информации, 40-летний водитель «Mercury» при проезде регулируемого пешеходного перехода у дома №33 совершил наезд на пешехода. Личность пострадавшего устанавливается.
В результате ДТП парень получил травмы и попал в больницу. По факту наезда проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Очевидцев этого ДТП и всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят сообщить их в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.
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