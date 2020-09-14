В Витебске на проспекте Фрунзе сбили неизвестного пешехода, милиция ищет очевидцев

Іван Дзедушкін • 14/9/20 0:22 • Здарэнні

Вечером 13 сентября у общежития ВГУ на проспекте Фрунзе сбили парня, молодой человек в больнице, его личность неизвестна.



По предварительной информации, 40-летний водитель «Mercury» при проезде регулируемого пешеходного перехода у дома №33 совершил наезд на пешехода. Личность пострадавшего устанавливается.

В результате ДТП парень получил травмы и попал в больницу. По факту наезда проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Очевидцев этого ДТП и всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят сообщить их в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (А1), 721-44-44 (МТС) или по телефону 102.