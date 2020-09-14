Витеблянин повредил несколько авто, ущерб оценивают в 4600 рублей

Іван Дзедушкін • 14/9/20 12:47 • Здарэнні

«Toyota Land Cruiser», «Audi A6» и «Volkswagen Tiguan», припаркованные в одном из дворов Витебска, стали жертвой вандала.



Как установила милиция, машины повредил 34-летний житель Витебска, после ссоры с подругой. Молодые люди отдыхали в кафе, а когда разругались, мужчина ушел бродить по окрестным дворам. К этому времени, как позже установит экспертиза, в его крови уже было почти 2 промилле алкоголя.

В одном из дворов пьяный витеблянин стал бить руками и ногами припаркованным авто. Акт вандализма заметил с балкона хозяин одной из машин и бросился во двор. Очевидцы происшествия вызвали наярд Департамента охраны, который задержал хулигана.

Ущерб, нанесенный трем автомобилям, оценивается в 4600 рублей. В отношении подозреваемого жителя Витебска возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.