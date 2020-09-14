Витебская афиша с 14.9.2020 по 20.9.2020 года

Ульяна Церашкова • 14/9/20 13:55 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

14.09–16.09

"BTS: Разбей тишину: Фильм". Документальный, фильм-концерт, Южная Корея, 12+ (17:30 – 10.09; 16:00 – 12.09–13.09). Цена: 13,00–14,00.

"Мулан". Приключения, США, 12+ (10:45 – 10.09; 11:30 – 11.09–16.09; 13:00 3D – 10.09, 13:50 3D (11-16.09), 15:15 – 10.09, 16:00 – 11.09, 14.09–16.09, 21:00 – 11-16.09; 21:50 – 10.09). Цена: 6,30–7,10 (3D), 5,70–6,60 (2D).

"Сказки серого волка". Анимация, Великобритания, 6+ (9:05 – 11.09–16.09 детский, 9:35 – 10.09 детский; 10:15 – 11.09–16.09 детский; 13:-40). Цена: 5,70–6,60, детский (5–14 лет) – 2,50.

"Новые мутанты". Фэнтези, экшн, США, 16+ (16:35). Цена: 5,70–6,60.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:15 – 11:16.09; 19:10 – 10.09; 20:50). Цена: 6,30–7,10.

"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 0+ (9:00 детский, удл.; 10:35 детский, удл., 12:10 детский, удл., 15:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский 2,00, удл. + 0,30.

"Поезд в Пусан 2: Полуостров". Триллер, боевик, ужасы, Корея, 16+ (18:35). Цена: 4,70–5,50.

17.09–23.09

"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (8:50 детский, удл.; 11:50 удл.; 10:10 детский, удл.; 15:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (10:20 детский, 13:20 8:40 детский, 11:40). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (удл.: 17:10, 19:15, 21:30). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Смотри как я". Комедия, приключения, Россия, 12+ (16:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Мулан". Приключения, США, 12+ (14:55, 21:20; 13:10 3D). Цена 6,30–7,10.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:40). Цена: 5,20–6,00.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

14.09–16.09

"Мулан". Приключения, США, 12+ (11:20 3D, 12:20, 14-:35, 16:50, 19:05). Цена: 6,30–7,10. Цена: 5,70–6,60.

"Не входи". Триллер, Великобритания, 18+ (17:40). Цена: 5,70–6,60.

"Сказки серого волка". Анимация, Великобритания, 6+ (16:30, 8:50 детский, 10:00 детский, 11:10 детский). Цена: 5,70–6,60, детский – 2,50.

"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 0+ (9:40 детский, удл.; 13:30 удл.; 15:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (5–14 лет) 2,00, удл. + 0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (21:20). Цена: 6,30–7,10.

"Новые мутанты". Фэнтези, экшн, США, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Гренландия". Триллер, экшн, США, 16+ (19:25). Цена: 4,70–5,50.

17.09–23.09

"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (9:30; 8:20 детский, удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.

"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (11:00; 9:40 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.

"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (13:20, 15:20 удл., 19:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Никогда редко иногда всегда". Драма, США, Великобритания, 16+ (17:35). Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. Цена: 5,70–6,60.

"Антебеллум". Триллер, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Мулан". Приключения, США, 12+ (12:30, 19:25; 11:10 3D, 17:25). Цена: 6,30–6,60. Цена: 5,70–6,60.

"Не входи". Триллер, Великобритания, 18+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.

"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (14:45). Цена: 5,20–6,00.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+.

"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+.

"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+.

"Львица". Боевик Великобритания, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

17.09 (19:00) “Пазычанае шчасце”. Іранічная мілая драма.

18.09 (19:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.

19.09 (19:00) «Перабор». Камедыя.

20.09 (19:00) «Каханне і падаткі». Камедыя-фарс.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

16.09 (11:00) «Цар Ирад».

19.09 (11:00) «Папялушка, або Крышталёвыя чаравічкі».

20.09 (11:00) «Асцярожна, Соня!».

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

17.09 (19:00) «Молодость моя – Белоруссия». Эстрадный концерт вокальной группы ансамбля «Талака».

18.09 (19:00) Концерт инструментальной музыки «Лунная река».

Исполнители: Татьяна Мовля (цимбалы).

Центр культуры «Витебск»

** ул. Маяковского, 1, тел. 67-22-92

18.09 (19:00) Юбилейный концерт группы «Нервы».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

Выставка «Беларускi алфавiт Томы Пракоф’евай».

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка.

«Ниточка, иголочка – радужный эффект…». Вышивка Анны Черногузовой.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

«Мастерская художника». Графика Александра Соловьева (до 11.10).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Такие маленькие огромные звезды». Выставка памяти Надежды Счастной.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).

Міжнародны праект «Трэцяя плынь».

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.

Выставка участниц народного клуба любителей флористики «Анюта» (до 2.10).

23.09 (16:00) «Литкофейник». Встреча, посвященная 90-летию Маины Боборико.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

14.09, 16.09, 18.09 (20:00) Кинопоказы.