Витебская афиша с 14.9.2020 по 20.9.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
14.09–16.09
"BTS: Разбей тишину: Фильм". Документальный, фильм-концерт, Южная Корея, 12+ (17:30 – 10.09; 16:00 – 12.09–13.09). Цена: 13,00–14,00.
"Мулан". Приключения, США, 12+ (10:45 – 10.09; 11:30 – 11.09–16.09; 13:00 3D – 10.09, 13:50 3D (11-16.09), 15:15 – 10.09, 16:00 – 11.09, 14.09–16.09, 21:00 – 11-16.09; 21:50 – 10.09). Цена: 6,30–7,10 (3D), 5,70–6,60 (2D).
"Сказки серого волка". Анимация, Великобритания, 6+ (9:05 – 11.09–16.09 детский, 9:35 – 10.09 детский; 10:15 – 11.09–16.09 детский; 13:-40). Цена: 5,70–6,60, детский (5–14 лет) – 2,50.
"Новые мутанты". Фэнтези, экшн, США, 16+ (16:35). Цена: 5,70–6,60.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:15 – 11:16.09; 19:10 – 10.09; 20:50). Цена: 6,30–7,10.
"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 0+ (9:00 детский, удл.; 10:35 детский, удл., 12:10 детский, удл., 15:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский 2,00, удл. + 0,30.
"Поезд в Пусан 2: Полуостров". Триллер, боевик, ужасы, Корея, 16+ (18:35). Цена: 4,70–5,50.
17.09–23.09
"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (8:50 детский, удл.; 11:50 удл.; 10:10 детский, удл.; 15:30 удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (10:20 детский, 13:20 8:40 детский, 11:40). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (удл.: 17:10, 19:15, 21:30). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.
"Смотри как я". Комедия, приключения, Россия, 12+ (16:55 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.
"Мулан". Приключения, США, 12+ (14:55, 21:20; 13:10 3D). Цена 6,30–7,10.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (18:40). Цена: 5,20–6,00.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)
14.09–16.09
"Мулан". Приключения, США, 12+ (11:20 3D, 12:20, 14-:35, 16:50, 19:05). Цена: 6,30–7,10. Цена: 5,70–6,60.
"Не входи". Триллер, Великобритания, 18+ (17:40). Цена: 5,70–6,60.
"Сказки серого волка". Анимация, Великобритания, 6+ (16:30, 8:50 детский, 10:00 детский, 11:10 детский). Цена: 5,70–6,60, детский – 2,50.
"Куриный забег". Анимация, Норвегия, 0+ (9:40 детский, удл.; 13:30 удл.; 15:00 удл.). Цена: 4,70–5,50, детский (5–14 лет) 2,00, удл. + 0,30.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (21:20). Цена: 6,30–7,10.
"Новые мутанты". Фэнтези, экшн, США, 16+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Гренландия". Триллер, экшн, США, 16+ (19:25). Цена: 4,70–5,50.
17.09–23.09
"Прыг-скок: В поисках сокровищ". Анимация, приключения, семейный, Россия, Казахстан, 6+ (9:30; 8:20 детский, удл.). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50, удл. +0,30.
"Ко-ко-ко!", Испания, 6+. Анимация, приключения, семейный (11:00; 9:40 детский). Цена: 5,70–6,60, детский (6–14 лет) 2,50.
"После. Глава 2". Драма, мелодрама, США, 16+ (13:20, 15:20 удл., 19:45 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.
"Никогда редко иногда всегда". Драма, США, Великобритания, 16+ (17:35). Фильм демонстрируется на языке оригинала с субтитрами. Цена: 5,70–6,60.
"Антебеллум". Триллер, США, 18+ (21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Мулан". Приключения, США, 12+ (12:30, 19:25; 11:10 3D, 17:25). Цена: 6,30–6,60. Цена: 5,70–6,60.
"Не входи". Триллер, Великобритания, 18+ (21:50 удл.). Цена: 5,70–6,60, удл. +0,30.
"Довод". Боевик, триллер, фантастика, США, Великобритания, 16+ (14:45). Цена: 5,20–6,00.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2020". Игровой, альманах, 16+.
"Стрельцов". Драма, спорт, мелодрама, Россия, 6+.
"Белка и Стрелка. Карибская тайна". Анимация, Россия, 6+.
"Львица". Боевик Великобритания, 18+.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
17.09 (19:00) “Пазычанае шчасце”. Іранічная мілая драма.
18.09 (19:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.
19.09 (19:00) «Перабор». Камедыя.
20.09 (19:00) «Каханне і падаткі». Камедыя-фарс.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
16.09 (11:00) «Цар Ирад».
19.09 (11:00) «Папялушка, або Крышталёвыя чаравічкі».
20.09 (11:00) «Асцярожна, Соня!».
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
17.09 (19:00) «Молодость моя – Белоруссия». Эстрадный концерт вокальной группы ансамбля «Талака».
18.09 (19:00) Концерт инструментальной музыки «Лунная река».
Исполнители: Татьяна Мовля (цимбалы).
Центр культуры «Витебск»
** ул. Маяковского, 1, тел. 67-22-92
18.09 (19:00) Юбилейный концерт группы «Нервы».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.
Выставка «Беларускi алфавiт Томы Пракоф’евай».
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.
«Синий троллейбус». Юбилейная выставка Валентины Ляхович.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.
Выставка Музея утюга (до 1.11).
«Пейзажная лирика Феликса Кузнецова». Юбилейная выставка.
«Ниточка, иголочка – радужный эффект…». Вышивка Анны Черногузовой.
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«Рисуют мальчики войну». Детские работы на тему войны.
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 22-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).
«Мастерская художника». Графика Александра Соловьева (до 11.10).
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be
Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
«Такие маленькие огромные звезды». Выставка памяти Надежды Счастной.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).
Міжнародны праект «Трэцяя плынь».
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
Мастацкая выстава, прысвечаная Году малой радзiмы.
Выставка участниц народного клуба любителей флористики «Анюта» (до 2.10).
23.09 (16:00) «Литкофейник». Встреча, посвященная 90-летию Маины Боборико.
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
14.09, 16.09, 18.09 (20:00) Кинопоказы.
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