Завтра в Витебске презентуют новую книгу о Вере Хоружей
15 сентября в Витебской областной библиотеке состоится презентация книги «Последний подвиг Веры Хоружей», недавно изданной витебским краеведом Аркадием Подлипским.
Эта книга вышла из печати в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая тогда была, презентация книги стоится только сейчас.
Издание посвящено Герою Советского Союза (звание присвоено только в 1960 году) подпольщице Вере Хоружей — одной из самых известных героев витебского антинацистского подполья. Из оккупированного Витебска осенью 1942 года она отправила в ЦК КПБ, Центральный штаб партизанского движения и командованию Красной Армии 12 писем-сообщений, отрывки из которых публиковались неоднократно, но ни разу за все почти 80 лет целиком, без купюр и идеологического редактирования.
В книге Аркадия Подлипского впервые письма подпольщицы, погибшей после провала в нацистских застенках, воспроизводятся в том виде, как они были написаны самой патриоткой. Благодаря донесениям группы Хоружей Витебск несколько раз бомбила советская авиация, о результатах этих бомбардировок и реакции на них населения также есть информация в письмах.
Презентация книги «Последний подвиг Веры Хоружей» начнется в 15:00.
Чытайце яшчэ
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
14/Верасень/2020 у 21:50
Выступивший на БТ в 90-е сын В. Хоружей, священнослужитель в РФ сказал, что из архивов МО он выяснил-в гибели его матери главную роль имели деньги,которые ей не передали для финансирования ее агентуры в Витебске.В Витебске очень много было уничтожено Советских разведчиков.Читайте доклад Малинкова ставке.