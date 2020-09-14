Завтра в Витебске презентуют новую книгу о Вере Хоружей

ННВ • 14/9/20 19:19 • Культура

15 сентября в Витебской областной библиотеке состоится презентация книги «Последний подвиг Веры Хоружей», недавно изданной витебским краеведом Аркадием Подлипским.



Эта книга вышла из печати в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая тогда была, презентация книги стоится только сейчас.

Издание посвящено Герою Советского Союза (звание присвоено только в 1960 году) подпольщице Вере Хоружей — одной из самых известных героев витебского антинацистского подполья. Из оккупированного Витебска осенью 1942 года она отправила в ЦК КПБ, Центральный штаб партизанского движения и командованию Красной Армии 12 писем-сообщений, отрывки из которых публиковались неоднократно, но ни разу за все почти 80 лет целиком, без купюр и идеологического редактирования.

В книге Аркадия Подлипского впервые письма подпольщицы, погибшей после провала в нацистских застенках, воспроизводятся в том виде, как они были написаны самой патриоткой. Благодаря донесениям группы Хоружей Витебск несколько раз бомбила советская авиация, о результатах этих бомбардировок и реакции на них населения также есть информация в письмах.

Презентация книги «Последний подвиг Веры Хоружей» начнется в 15:00.