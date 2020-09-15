Более полумиллиона долларов потратят на закупку 25 мусорных корзин для ЛТП Витебска

• 15/9/20 15:32 • Эканоміка

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на закупку 25 мусорных корзин ориентировочной стоимостью 1 457 375 рублей.
Мусорки, мусорные контейнеры. Иллюстративное фото pixabay.com

Закупаемые ведра для мусора предназначены для 2-го пускового комплекса реконструкции лечебно-трудового профилактория № 4 ДИН МВД в Витебске.

Трудно представить, что это будут за наномусорки, цена которых составляет 58 295 рублей или 22 555 долларов в эквиваленте за экземпляр.

Финансируется закупка за счет республиканского бюджета.

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