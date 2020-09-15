Сразу двенадцать человек пропали вчера в лесах Витебской области, в том числе — милиционер, двоих еще не нашли

Ігар Арцюх • 15/9/20 13:16 • Здарэнні

14 сентября 12 человек заблудились в лесах Витебской области, поисковые операции пришлось вести сразу в 7 районах, двух пропавших пока так и не нашли.



Утром в 6:30 в МЧС поступило сообщение о пропавшем в лесу у деревни Прудок Городокского района 41-летнем безработном мужчине. Хотя его искали и спасатели, и милиционеры, обнаружить заблудившегося пока не удалось.

Также пока не известна судьба 81-летней пенсионерки, пропавшей в лесу у деревни Высочаны Лиозненского района. О ее исчезновении сообщили в 9:45, поиски силами МЧС, МВД и работников лесхоза результатов не принесли. Продолжать искать старушку будут милиционеры.

После обеда, в 12:55, в МЧС поступило сообщение о еще одном заблудившемся — в лесу у деревни Стайки Витебского района пропал 56-летний мужчина. Его нашли в 16:10, помощь медиков не потребовалась.

В 16:19 сообщение о пропавшей в лесном массиве у деревни Подозерцы 76-летней пенсионерке поступило из Полоцкого полоцкого района. Старушку нашли через три часа, ей медицинская помощь также не потребовалась.

В Поставском районе в лесу заблудилась сотрудник МВД, в 16:43 спасатели получили сообщение о пропавшей у деревни Груздово 56-летней дежурной районного отделения Департамента охраны. На поиск женщины отправились ее коллеги из милиции и сотрудники МЧС. Обнаружить заблудившуюся удалось через час спасателям.

Сразу шесть человек пропали в лесу у деревне Свилы Шарковщинского района. Здесь заблудились двое 49-летних мужчин и четыре женщины в возрасте 42-х, 44-х, 55-ти лет и 61-го года. Их искали около двух часов и обнаружили в 18:34, никому медицинская помощь не потребовалась.

Последнее сообщение о заблудившемся человеке в этот день пришло в 17:36 — 60-летний пенсионер потерялся в лесу у деревни Лужки Оршанского района. Его тоже искали почти два часа, в поисковой операции задействовали сотрудников МВД и МЧС, а также работников местного лесхоза, сообщается пресс-службой МЧС.

Накануне, 13 сентября, в лесу у деревни Крулевщина Докшицкого района заблудился 74-летний мужчина, нашли пенсионера только в 20:04, когда уже начинало темнеть.