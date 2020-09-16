Прокуратура потребовала от Полоцкого погранотряда усилить охрану госграницы

Ігар Арцюх • 16/9/20 15:53 • Палітыка

Прокуратура Витебской области потребовала от 14-го погранотряда усилить охрану государственной границы Руспублики Беларусь по вверенному периметру.



На днях работники отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Витебской области провели рабочие встречи в 19-й и 103-й бригадах, а также в 14-м пограничном отряде.

От командования и военнослужащих Полоцкого погранотряда работники прокуратуры потребовали усилить охрану госграницы по вверенному периметру, чтобы не допустить проникновение в страну партий оружия, боеприпасов и средств для финансирования незаконных мероприятий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящий момент под охраной полоцких пограничников находится участок границы с Латвийской и Литовской Республиками протяженностью около 271 километров: белорусско-латвийский участок — более 172 километров, белорусско-литовский — 98 километров.