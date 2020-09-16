В Витебске горел старый заброшенный дом. Видео

• 16/9/20 13:54 • Здарэнні

Пожар заброшенного трехэтажного дома на улице Гагарина произошел 15 сентября.
В Витебске горел старый заброшенный дом. Фото МЧС

В 11:53 пожарные получили сообщение о том, что горит дом №8 на улице Гагарина. Построенное в 50-е годы прошлого века здание не эксплуатировалось.

Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что из окна одной квартир на втором этаже валит густой дым. В результате пожара никто не пострадал, а в доме были закопчены стены и потолок.

В Витебске горел старый заброшенный дом. Фото МЧС

По данному факту проводится поверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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