В Витебске горел старый заброшенный дом. Видео
Пожар заброшенного трехэтажного дома на улице Гагарина произошел 15 сентября.
В 11:53 пожарные получили сообщение о том, что горит дом №8 на улице Гагарина. Построенное в 50-е годы прошлого века здание не эксплуатировалось.
Приехавшие на вызов спасатели обнаружили, что из окна одной квартир на втором этаже валит густой дым. В результате пожара никто не пострадал, а в доме были закопчены стены и потолок.
По данному факту проводится поверка, причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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