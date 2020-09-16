Врач-онколог, музыкант, ветеран спецназа — кого судят за участие в мирных шествиях в Витебске?

ННВ • 16/9/20 18:10 • Палітыка

Сразу несколько человек судили вчера, 15 сентября, в Витебске за участие в мирных маршах протеста. Кто они?



Правозащитный сайт «Віцебская вясна» сообщает, что судья Светлана Воротынская признала виновной правонарушении, предусмотренном статьей 23.34 КоАП, 25-летнюю врача-онколога областного клинического онкодиспансера Анну Гайдаш, на которую милиция составила два протокола за участие в шествиях — 30 августа и 6 сентября. В результате медика оштрафовали на 108 рублей.

В тот же день в Витебске судили офицера запаса Михаила Бекниязова, который прослужил 12 лет в спецназе. Судья Илья Белоус оштрафовал ветерана на 216 рублей за участие в шествие 23 августа. Тот же судья дал витеблянину Дмитрию Бугаеву штраф в размере 351 рубля — за шествие 6 сентября.

Судья Наталья Кораблина направила дело витебского музыканта, предпринимателя и мецената Максима Жукова на доработку, так как посчитала, что его нужно судить по 1-й части статьи 23.34 КоАП, а не 3-й, которую ему вменяла милиция.

Также она за недоказанностью прекратила административное дело в отношении Григория Бельского, которого задержали 11 августа, когда он переходил дорогу. Отметим, что после задержания житель Витебска просидел в ИВС двое суток.