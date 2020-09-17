Оршанец обещал землякам помочь «откосить» от армии, теперь его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве

Іван Дзедушкін • 17/9/20 14:15 • Крымінал

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего жителя Орши, который обещал троим землякам помочь «откосить» от армии, но не сдержал слова.



Как установили следователи, с июня 2019 года по июнь 2020 года оршанец подстрекал трех парней к даче взятки работникам военкомата, чтобы получить отсрочку от службы в армии, а затем и военный билет.

Мужчина получил от земляков более 2600 рублей, которые якобы долен был передать должностным лицам местного военного комиссариата. Однако, как считает следствие, он не намеревался да и не имел возможности выполнить принятые на себя обязательства.

В результате трех парней призвали служить, в армии они поняли, что их облапошили и написали заявления в милицию. Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверки показаний на месте, к материалам дела приобщен ряд заключений экспертных исследований.

В результате в отношении жителя Орши возбудили уголовное дело по части 5 статьи 16, части 1, части 2 статьи 431 (подстрекательство к даче взятки) и части 1, части 2 статьи 209 (мошенничество) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее оршанец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и хулиганство.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.