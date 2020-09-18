Гроза в середине сентября: под Браславом молния сожгла дом. Видео

Ігар Арцюх • 18/9/20 14:12 • Здарэнні

Молния подожгла дом в деревне Утинки Браславского района, пожар произошел утром 17 сентября.



О загорании пустующего дома пожарным сообщила местная жительница. Когда спасатели приехали на вызов, горел уже и соседний сарай.

Огнем в доме были уничтожены крыша, потолок, а также повреждены стены и имущество. В сарае на площади 8 квадратных метров обгорела стена.

По предварительной версии дом мог загореться из-за удара молнии, сообщается пресс-службой МЧС.