Гроза в середине сентября: под Браславом молния сожгла дом. Видео
Молния подожгла дом в деревне Утинки Браславского района, пожар произошел утром 17 сентября.
О загорании пустующего дома пожарным сообщила местная жительница. Когда спасатели приехали на вызов, горел уже и соседний сарай.
Огнем в доме были уничтожены крыша, потолок, а также повреждены стены и имущество. В сарае на площади 8 квадратных метров обгорела стена.
По предварительной версии дом мог загореться из-за удара молнии, сообщается пресс-службой МЧС.
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