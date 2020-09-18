Судьба барабанщика: витебского музыканта, избитого милицией в день выборов, задержали после драки в центре города и посадили на сутки

ННВ • 18/9/20 23:18 • Палітыка

В Витебске прошло два суда над музыкантом и активистом Владимиром Булавским, он был задержан после драки у кафе «ПапаШеф», второго участника инцидента милиция не нашла, не смотря на видеозаписи.



Напомним, что Булавский был задержан вечером 9 августа, во время задержания милиция избила молодого человека, потом он провел несколько часов, стоя на коленях в спортзале, так как мест в ИВС не хватало.

Он снял побои и обратился в прокуратуру с жалобой на превышение полномочий сотрудниками милиции.

Снова Владимир Булавский был задержан утром 11 сентября после драки у кафе «ПапаШеф» в центре Витебска. Второго участника потасовки милиция не нашла, а может и не стала искать. Булавского доставили в РОВД, где установили, что он в состоянии алкогольного опьянения.

После этого витеблянина отправили в изолятор временного содержания, 16 и 18 сентября состоялись суды, на первом рассматривали дело об участие в несанкционированных шествия, на втором — собственно о драке.

Судья Инна Грабовская признала Владимира Булавского виновным в участие в протестах 10 августа несанкционированном шествии 21 августа, когда по городу прошла колонна барабанщиков, а Владимир пронес плакат с надписью «Слова пацана» и фотографией Николая Шерстнева — намек на обещание губернатора не применять репрессии против мирных шествий. В результате Булавский получил 8 суток ареста, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

Во время второго суда была продемонстрирована видеозапись с камеры наблюдения кафе, которая запечатлела драку Владимира Булавского с неизвестным. Второго участника потасовки так и не нашли, а сам Булавский утверждал на суде, что лишь оборонялся. Судья Илья Белоус, однако, посчитал его виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал на 135 рублей, сообщает TUT.BY.