Во сколько обойдется перевозка участников «Дожинок» в Витебске? Появились первые цифры

Сяржук Серабро • 18/9/20 16:32 • Эканоміка

Планируется, что 4 сентября в Витебске пройдет областной праздник «Дожинки-2020», на который участников привезут изо всех уголков региона. Во сколько это обойдется?



Райисполкомы начали размещать заявки на приобретение услуг по перевозке участников на на фестиваль-ярмарку «Дожынки-2020». Для этого используется процедура закупки из одного источника.

Стоимость транспортировки, безусловно, у всех получится разной, так будет зависеть от количества участников и расстояния до Витебска. Пока закупки объявили Чашникский и Верхнедвинский районные исполнительные комитеты.

В первом случае поездка делегации на праздник в областной центр должна обойтись в 940 рублей, а вот бюджету Верхнедвинского района эта поездка влетит сразу в 1900 рублей.

Эти цифры тем более интересны тем, что позволяют ориентировочно оценить стоимость доставки в Витебск участников провластного митинга, прошедшего в Летнем амфитеатре 20 августа. Тогда никаких процедур закупок не проводилось.

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Витебской области на 18 сентября пока не закончена — остаются неубранными 6800 гектаров, из них 3700 гектаров зерновых и 3100 гектаров зернобобовых.