Жители Витебска получают SMS от милиции с предложением «настучать» на соседей за «незарегистрированную символику»

Сяржук Серабро • 18/9/20 15:28 • Палітыка

Странную SMS-рассылку от имени милиции стали получать Витебска — им предлагают доносить на соседей.



Скриншоты этих сообщений витебляне публикуют в различных чатах города. Отправителем SMS указано MVD, они содержат следующий текст: «Уважаемые граждане! Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!»

Ясно, что милиция, вероятнее всего, хочет, чтобы соседи сообщали о соседях, вывесивших на балконе национальный белорусский бело-красно-белый-флаг. После этого, туда помчатся машины коммунальных, а может даже и экстренных служб, чтобы за бюджетные деньги «сохранить порядок и спокойствие». Помните, однако, что забранное с вашего балкона ваше имущество — это банальная кража. Как мы уже писали, ЖКХ пришлось вернуть снятый без спросу флаг, после заявления в Следственный комитет.

Впрочем, незарегистрированной символики бдительные граждане могут найти на балконах соседей много — будь то майки с эмблемами «Зенита» или «Челси» или купальник в цветах американского флага. Будут ли выезжать на каждый такой случай автомобили с гидравлическими подъемниками, и во сколько это обойдется бюджету — посмотрим.