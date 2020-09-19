Из-за пожара в доме на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске пришлось эвакуировать жильцов подъезда

ННВ • 19/9/20 13:40 • Здарэнні

Вечером 18 сентября произошел пожар шестиэтажного дома на улице Воинов-Интернационалистов, очевидец спас двух человек, пожарные эвакуировали еще десять жильцов подъезда.



В 22:54 проходивший мимо дома витеблянин заметил дым и стоявших на балконе первого этажа мужчину с женщиной. Он помог им спуститься на землю, после осмотра медиками 48-летняя женщина и 35-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы в Витебскую областную клиническую больницу.

В тот вечер в квартиру женщины, жившей с 59-летним мужчиной, пришел гость. Когда начался пожар, хозяин смог покинуть горящее жилище, а хозяйка с гостем спасались на балконе.

Пожарные потушили огонь из-за сильного задымления подъезда из квартир верхних этажей пришлось эвакуировать десять человек. В результате пожара огнем в квартире уничтожено имущество, закопчены стены и потолок.

По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, сообщается пресс-службой МЧС.