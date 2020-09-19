Милиция сообщила о задержании в Витебске участника протестов, «увлекающегося фашистской символикой», и показала милицейскую фуражку у него в шкафу

ННВ • 19/9/20 19:37 • Палітыка

По версии милиции в Витебске задержан 27-летний молодой человек, причастный к якобы имевшим место нападениям на сотрудников внутренних органов во время акций.



*«Местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях», так характеризуется задержанный в сообщении МВД.

При этом демонстрируется видеоряд, где камера сначала показывает планшет с коллекцией наград Третьего Рейха, затем милицейскую фуражку первых лет независимости Беларуси.

Следователи проводят мероприятия ​ для установления всех обстоятельств противоправных действий витеблянин.