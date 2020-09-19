Милиция сообщила о задержании в Витебске участника протестов, «увлекающегося фашистской символикой», и показала милицейскую фуражку у него в шкафу
По версии милиции в Витебске задержан 27-летний молодой человек, причастный к якобы имевшим место нападениям на сотрудников внутренних органов во время акций.
*«Местный житель является членом молодежного оппозиционного движения, серьезно увлекается фашистской символикой и принимает активное участие в протестных акциях», так характеризуется задержанный в сообщении МВД.
При этом демонстрируется видеоряд, где камера сначала показывает планшет с коллекцией наград Третьего Рейха, затем милицейскую фуражку первых лет независимости Беларуси.
Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств противоправных действий витеблянин.
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