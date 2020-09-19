Трамвай сошел с рельсов на Южном мосту в Витебске. Видео
19 сентября в Витебске трамвай маршрута №1, проезжая по КИМовскому мосту, сошел с рельсов.
Судя по видеоролику, опубликованному в группе «Типичный Витебск», авария произошла с вагоном №625, когда он двигался по Новолучесской улице в сторону Бешенковичского шоссе.
Как видно, вагон частично заехал на соседний путь, так что движение трамваев по маршруту №1 было перекрыто в обе стороны.
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