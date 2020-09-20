Марш справедливости — против чего вышли жители Витебска на 43-й день протестов. Онлайн

Сяржук Серабро • 20/9/20 14:51 • Палітыка

20 сентября витебляне собираются снова провести акцию протеста против фальсификации выборов и произвола властей — Марш справедливости. Напомним, что неделю назад милиция применила против мирных демонстрантов слезоточивый газ, о том, что будет сегодня, попытаемся сообщать вам сразу.



В соцсетях и мессенджерах был анонсирован сбор участников мирного шествия на уже ставшей традиционной площадке у пирамиды торгового центра «Марко-Сити».

14.30 Около 100 горожан выстроились в колонну в направлении к Замковой. Данные всех журналистов без всяких на то юридических оснований переписали 2 сотрудника милиции.

Горожане под лозунги "Жыве Беларусь!" повернули на Фрунзе. Людей сопровождает оперативный микроавтобус с видеокамерой. Стоимость новой такой машины у официалов стартует на акциях без опций от 86 000 рублей. Специальные варианты могут стоить свыше 200 тысяч, которые, в случае с милицией, оплачиваются из бюджета за счет налогоплательщиков.

15.15 Люди через Доватора поднялись к КДЦ. Спустились снова к площади Свободы и идут по Ленина в сторону площади Победы.

15.20 Колонна дошла до пересечения Ленина и Правды. Улица Ленина перекрыта милицией. Люди потребовали пропустить их. Реакции не было. Горожане развернулись назад в сторону площади Свободы. Много т. нз. "тихарей" с ручными видеокамерами.

15.40 Горожане дошли до исторического центра Витебска - Ратушной площади. Много лозунгов.

16.10 Дошли до площади Ленина. Площадь имени организатора и вдохновителя Октябрьской революции перекрыта милицией и автобусами. Люди развернулись снова в сторону центра.

Люди вернулись к Пирамиде.