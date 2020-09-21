Перед «Дожинками» витебская милиция не решилась «жестить» — протестующие погуляли по центру города без задержаний

Сяржук Серабро • 21/9/20 0:25 • Палітыка

43-й день мирных протестов обошелся в Витебске без задержаний — вероятно, накануне «Дожинок» милиция не решилась злить горожан. Впрочем, возможно, была и другая причина, о ней — ниже.



Шествие 20 сентября началось позднее обычного, витебляне долго ожидали, когда у пирамиды соберется достаточное количество людей. Примерно в 14:45 колонна из примерно сотни человек двинулась мимо Синего дома в сторону Замковой улицы.

На ее пути у тротуара оказался уже припаркован микроавтобус для ведения оперативной видеосъёмки. «Volkswagen Crafter» с установленными по периметру кузова камерами панорамного обзора и направленной управляемой камерой на выдвижной штанге на крыше в Витебске заметили впервые.

Возможно, с появлением этого передвижного пункта видеофиксации и связана определенное «благодушие» милиции, позволившей протестующим свободно разгуливать по самому центру города. Тем более, что и банальные милицейские операторы с «хэндикамами» в этот день просто кишели, причем некоторые из них работали в сигнальных жилетах «ПРЕССА», правда, черного цвета.

Как бы то ни было, колонна протестующих спокойно прошла на площадь Свободы, оттуда по проспекту Фрунзе на улицу Доватора, а затем, пройдя возле концертного зала «Витебск», вернулась на улицу Ленина.

После этого протестующие пошли в сторону площади Победы, но на перекрестке с улицей Правды их встретил милицейский заслон, закрывший проход в направлении этой площади, но оставлявший возможность свернуть на улицу Правды.

Демонстранты этим завуалированным предложением правоохранителей не воспользовались, а пошли назад к ратуше. В самом центре города они простояли некоторое время, скандируя лозунги, а затем двинулись к площади Ленина. Все это время колонну преследовал микроавтобус с камерами.

На противоположной стороне улицы в этот момент какая-то бабушка, очевидно, протестуя против протестов, на глазах у сотрудников внутренних органов показывала демонстрантам международный нецензурный жест. Правоохранители пресекать мелкое хулиганство не спешили и старательно отворачивались, чтобы не видеть умышленные действия, выражающиеся в явном неуважении к обществу.

Когда люди уже подходили к перекрестку с улицей Чехова, на площадь Ленина примчались автобусы с милицией, которая спешно начала перекрывать проходы к старой доске почета и филармонии. Трудно сказать, какими опасениями были вызваны эти меры.

В результате манифестанты просто перешли на восточную сторону улицы Ленина и вновь направились в центр города. В колонне в это время насчитывалось до 250 человек. Они дошли так называемой «Ямы» и выстроились вдоль проезжей части с флагами, автомобили приветственно им гудели.

Потом протестующие вернулись к началу маршрута — пирамиде. В 16:40 все начали постепенно расходиться. Воспользовавшись этим два молодых сотрудника внутренних органов, переписывавших перед началом акции личные данные журналистов, прицепились к одному из молодых людей. Заметив, однако, внимание прессы к происходящему, они оставили парня в покое. Таким образом, этот день протестов обошелся без задержаний.