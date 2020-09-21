Смертельный наезд на 19-летнего парня, лежащего на дороге, произошел в Полоцком районе

Іван Дзедушкін • 21/9/20 12:35 • Здарэнні

20 сентября в деревне Захарничи Полоцкого района погиб 19-летний парень, на которого наехала машина, когда он лежал на дороге.



Смертельное ДТП произошло около пяти часов утра. 38-летний житель Витебска на «Nissan Almera Tino», проезжая по проходящей через деревню автодороге Н-3201, совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода.

В результате наезда молодой человек умер на месте дорожно-транспортного происшествия. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.