Спецавтобаза Витебска купит 960 контейнеров для мусора и мусоровоз, на это планируют потратить 680 000 рублей

Сяржук Серабро • 21/9/20 13:32 • Экалогія

Тендеры на закупку крупной партии мусорных контейнеров и специального автомобиля, общая стоимость которых ориентировочно составляет 680 000 рублей, объявило коммунальное автотранспортное унитарное предприятие «Спецавтобаза г. Витебска».





Первый тендер предназначен для приобретения специального автомобиля, оснащенного крюковым погрузочно-разгрузочным механизмом типа «Мультилифт» ориентировочной стоимостью 165 000 рублей.

Также закупаются 25 контейнеров, предназначенных для сбора мусора таким автомобилем. Их стоимость составляет 141 000 рублей.

Кроме того, еще закупается сразу 935 пластиковых контейнеров ёмкостью 1,1 кубометр типа «Евроконтейнер» для сбора твердых коммунальных отходов. Ориентировочная цена этого лота указана в 374 000 рублей.

Эти закупки производятся за собственный счет спецавтобазы, поставить мусоровоз и контейнеры должны к началу декабря.

Как недавно сообщали «ННВ», в Витебске хотят обеспечить мусорными контейнерами весь частный сектор. Полностью закрыть этот вопрос коммунальные службы собираются к концу следующего года.