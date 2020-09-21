В Витебске пройдет электронная ярмарка вакансий. Куда можно устроиться?

Сяржук Серабро • 21/9/20 12:57 • Эканоміка

24 сентября в Витебске пройдет электронная ярмарка вакансий, она будет проводиться на платформе www.e-vacancy.by.



Ярмарка будет проводиться с 10:00 до 12:00. В это время соискатели работы смогут задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

Судя по информации этого сайта, в акции будет участвовать только одно витебское предприятие — ОАО «Керамика». Какие вакансии предложат соискателям пока не ясно, так как эту информацию опубликуют только во время ярмарки.