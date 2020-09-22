Люстра едва не сожгла дом пенсионерки в Орше. Видео

Зоя Машэка • 22/9/20 12:47 • Здарэнні

Из-за короткого замыкания люстры в Орше едва не сгорел частный дом. Как тушили пожар?



Дом 67-летней пенсионерки, которая жила вместе с 47-летним сыном загорелся ранним утром 21 сентября. Жильцы смогли самостоятельно потушить огонь и покинуть задымленное здание.

В результате пожара огнем в доме были повреждены два кресла и потолок. По предварительной версии пожарных, возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки люстры, сообщается пресс-службой МЧС.