Люстру за 1000 долларов купит Глубокский райисполком. Где ее повесят?

Сяржук Серабро • 22/9/20 14:43 • Эканоміка

Хрустальную люстру за 1000 долларов покупает Глубокский районный исполнительный комитет.



Закупка производится из одного источника, люстра предназначена для зала торжественной регистрации отдела ЗАГС. Она должна быть исполнена в стиле ар-деко иметь диаметр 650 миллиметров, высоту 250 миллиметров и 17 патронов для лампочек с цоколем E14.

Поставить люстру, ориентировочная стоимость которой составляет 2600 рублей, должны до 6 октября. Оплачивается закупка из бюджетных средств.