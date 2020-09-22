Трехмесячный лосенок упал в погреб заброшенного дома в Толочинском районе. Как его доставали?

ННВ • 22/9/20 14:23 • Экалогія

Неизвестно, что привлекло лосенка к заброшенному дому в деревне Сурновка Толочинского района, но, провалившись в погреб, детеныш оказался в западне.



О попавшем в беду животном спасателям местные жители сообщили утром 21 сентября. Приехавшие на вызов пожарные с помощью веревок смогли вытащить лосенка из ямы. Поскольку травм у спасенного животного не было, лосенка отпустили и он убежал в ближайший лес, сообщается пресс-службой МЧС.

В Беларуси лосихи телятся в июне, принося от 1 до 3 телят. Новорожденный лосенок в длину и высоту около 80 сантиметров. Через три недели после рождения он уже может следовать за матерью, самки кормят телят молоком до четырех месяцев, но уже с третьего месяца жизни лосята начинают поедать твердый корм. Телята остаются при лосихе до следующего года.