В Полоцке легковушка сбила пенсионерку, ехавшую на велосипеде

Іван Дзедушкін • 22/9/20 12:25 • Здарэнні

Наезд на велосипедистку произошел 21 сентября на улице Осипенко в Полоцке. Женщина попала в больницу.



Около 12:15 44-летний полочанин на легковом автомобиле «SEAT Toledo» при совершении маневра не пропустил ехавшую навстречу на велосипеде 59-летнюю пенсионерку.

В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.