Девушка выпала из кабины погрузчика и погибла в Толочинском районе

Іван Дзедушкін • 23/9/20 22:54 • Здарэнні

23 сентября 27-летняя девушка погибла, выпав во время движения из кабины погрузчика «Амкодор» в Толочинском районе.

Вечером, около 18:00, погрузчик, которым управлял 36-летний уроженец Толочина, ехал с открытой кабиной. Кроме механизатора в «Амкодоре» ехала27-летняя девушка. Во время разъезда со встречным автомобилем, со слов водителя, пассажирка выпала из кабины.

В результате падения девушка получила травмы несовместимые с жизнью и умерла на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.