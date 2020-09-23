Еще один комбайн сгорел в Витебской области

ННВ • 23/9/20 11:53 • Здарэнні

Еще один случай пожара комбайна произошел в Витебской области 22 сентября, зерноуборочный агрегат загорелся в РПУП «Устье» НАН Беларуси».



В этом хозяйстве около 15:49 при проведении сельскохозяйственных работ в поле возле деревни Торчилово Оршанского района загорелся комбайн КЗС-1218 «Полесье GS12», выпущенный в 2010 году.

В результате пожара в комбайне огнем были повреждены кабина и моторный отсек. Люди на пожаре не пострадали. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 9 сентября в Городокском районе сгорел кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80», а 3 августа в Глубокском районе — зерноуборочный КЗС-1218 «Полесье».

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, в Витебской области остаются неубранными 4400 гектаров зерновых и зернобобовых культур, к уборке кукурузы на зерно еще не приступали, этой культуры предстоит убрать 7900 гектаров.