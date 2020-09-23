Лукашенко заявил о вступлении в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходит сегодня камерно

• 23/9/20 12:35 • Палітыка

О том, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, появилось сообщение на официальном сайт. Церемония инаугурации во Дворце Независимости проходит камерно и без объявления о ней заранее.
Александр Лукашенко в Витебске, июль 2019 года. Фото Сергея Серебро

На церемонию приглашены высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, государственных СМИ, некие деятели науки, культуры и спорта.

Напомним, что большинство стран мира не признало победу Лукашенко в прошедших 9 августа выборах, а с момента их завершения в стране не утихают протесты.

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