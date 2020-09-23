Лукашенко заявил о вступлении в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходит сегодня камерно

ННВ • 23/9/20 12:35 • Палітыка

О том, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, появилось сообщение на официальном сайт. Церемония инаугурации во Дворце Независимости проходит камерно и без объявления о ней заранее.



На церемонию приглашены высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, государственных СМИ, некие деятели науки, культуры и спорта.

Напомним, что большинство стран мира не признало победу Лукашенко в прошедших 9 августа выборах, а с момента их завершения в стране не утихают протесты.