Лукашенко заявил о вступлении в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации проходит сегодня камерно
О том, что Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, появилось сообщение на официальном сайт. Церемония инаугурации во Дворце Независимости проходит камерно и без объявления о ней заранее.
На церемонию приглашены высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, государственных СМИ, некие деятели науки, культуры и спорта.
Напомним, что большинство стран мира не признало победу Лукашенко в прошедших 9 августа выборах, а с момента их завершения в стране не утихают протесты.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: