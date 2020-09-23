Жители Витебска отправили к горисполкому бело-красно-белую флотилию бумажных корабликов. Фотофакт

• 23/9/20 22:26 • Палітыка

23 сентября в Витебске прошел необычный перфроманс — горожане отправили к мэрии флотилию из белых и красных корабликов.
Жители Витебска отправили к горисполкому бело-красно-белую флотилию бумажных корабликов. Courtesy photo

Бело-красно-белая эскадра из нескольких десятков бумажных корабликов отчалила от дамбы в парке Фрунзе вечером в 18600. Спускаясь вниз по течению по Витьбе, она проплыла мимо здания горисполкома. Как на это прореагировали чиновники неизвестно.

Жители Витебска отправили к горисполкому бело-красно-белую флотилию бумажных корабликов. Courtesy photo

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