Жители Витебска отправили к горисполкому бело-красно-белую флотилию бумажных корабликов. Фотофакт
23 сентября в Витебске прошел необычный перфроманс — горожане отправили к мэрии флотилию из белых и красных корабликов.
Бело-красно-белая эскадра из нескольких десятков бумажных корабликов отчалила от дамбы в парке Фрунзе вечером в 18600. Спускаясь вниз по течению по Витьбе, она проплыла мимо здания горисполкома. Как на это прореагировали чиновники неизвестно.
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