Жители Витебска отправили к горисполкому бело-красно-белую флотилию бумажных корабликов. Фотофакт

ННВ • 23/9/20 22:26 • Палітыка

23 сентября в Витебске прошел необычный перфроманс — горожане отправили к мэрии флотилию из белых и красных корабликов.



Бело-красно-белая эскадра из нескольких десятков бумажных корабликов отчалила от дамбы в парке Фрунзе вечером в 18600. Спускаясь вниз по течению по Витьбе, она проплыла мимо здания горисполкома. Как на это прореагировали чиновники неизвестно.